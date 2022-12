PM Narendra Modi (Photo Credits: PTI)

New Delhi, Dec 16: రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో "ముందుకు ఏకైక మార్గంగా" సంభాషణ, దౌత్యం కోసం తన పిలుపుని భారత ప్రధాని మోదీ (PM Narendra Modi) పునరుద్ఘాటించారు. ఉక్రెయిన్‌లో సంఘర్షణ (Russia-Ukraine War) కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, చర్చలు, దౌత్యమే ఏకైక మార్గంగా (Dialogue, Diplomacy Only Way) ప్రధాన మంత్రి తెలిపారని ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

టెలిఫోనిక్ సంభాషణలో, ప్రధాని మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ (Russian President Vladimir Putin) ఇంధన సహకారం, వాణిజ్యం,పెట్టుబడులు, రక్షణ, భద్రతా సహకారంతో పాటు ఇతర రంగాలతో సహా ద్వైపాక్షిక సంబంధాల యొక్క అనేక అంశాలను సమీక్షించారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO) సమ్మిట్ సందర్భంగా సమర్‌కండ్‌లో సెప్టెంబర్ 16న జరిగిన ముఖాముఖి సమావేశం తర్వాత ఇరువురు నేతల మధ్య చర్చలు జరిగాయి.

రష్యా బాంబుల మోతతో దద్దరిల్లిన కీవ్, ఉక్రెయిన్‌పై మరోసారి రష్యా బలగాలు, శత్రువు దాడి నుంచి తమ దేశాన్ని కాపాడుకునేందుకు తీవ్రంగా పోరాడుతున్న ఉక్రెయిన్‌ సైనికులు

ఈ రోజు జరిగిన టెలిఫోనిక్ సంభాషణలో, PM మోడీ భారతదేశంలో కొనసాగుతున్న G20 ప్రెసిడెన్సీ గురించి పుతిన్‌కు వివరించారు. దాని ముఖ్య ప్రాధాన్యతలను హైలైట్ చేశారు.రెండు దేశాలు కలిసి పనిచేయాలని తాను ఎదురు చూస్తున్నానని మోడీ అన్నారు. ఇరువురు నేతలు పరస్పరం టచ్‌లో ఉండేందుకు అంగీకరించారని పీఎంఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.

సమర్‌కండ్‌లో జరిగిన చివరి సమావేశంలో, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ వివిధ స్థాయిలలోని పరిచయాలతో సహా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో స్థిరమైన వేగాన్ని ప్రశంసించారు. ప్రధాని మోదీ తన వ్యాఖ్యలలో, "నేటి యుగం యుద్ధం కాదు" అని అన్నారు. నేటి యుగం యుద్ధం కాదు, నేను మీతో కాల్‌లో దాని గురించి మాట్లాడాను. ఈ రోజు మనం శాంతి మార్గంలో ఎలా పురోగమించవచ్చనే దాని గురించి మాట్లాడే అవకాశం లభిస్తుంది. భారతదేశం, రష్యా అనేక దశాబ్దాలుగా పరస్పరం కలిసి ఉన్నాయి. ," అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

రష్యాకు G7 దేశాలు వార్నింగ్, ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధం ఆపకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిక

"భారత్-రష్యా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, వివిధ సమస్యల గురించి మేము చాలాసార్లు ఫోన్‌లో మాట్లాడాము. ఆహారం, ఇంధన భద్రత, ఎరువుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మేము మార్గాలను కనుగొనాలి. ఉక్రెయిన్ నుండి మా విద్యార్థులను తరలించడంలో మాకు సహాయం చేసినందుకు రష్యా, ఉక్రెయిన్‌లకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని ప్రదాని మోదీ అన్నారు. అదే సమయంలో, వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఇలా అన్నాడు, "ఉక్రెయిన్ వివాదంపై మీ వైఖరి గురించి నాకు తెలుసు. మీ ఆందోళనల గురించి నాకు తెలుసు. వీటన్నింటిని వీలైనంత త్వరగా ముగించాలని మేము కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు.