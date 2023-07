Pune, July 6: మహారాష్ట్రలోని పూణె జిల్లాలోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో విద్యార్థినుల వాష్‌రూమ్‌లో సీసీటీవీ అమర్చారని కొందరు విద్యార్థినుల తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్‌పై రైట్‌వింగ్ సభ్యులు దాడి చేశారని పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. తలేగావ్ దభడే ప్రాంతంలోని పాఠశాల ఆవరణలో ఒక గుంపు ద్వారా ప్రిన్సిపాల్‌ని వెంబడించినట్లు క్లిప్‌లో చూపించారు.

పాఠశాల విద్యార్థినుల వాష్‌రూమ్‌లో సీసీటీవీని ఏర్పాటు చేసి, “బైబిల్ నుండి ప్రార్థనలు” నిర్వహించారని, హిందూ పండుగలకు విద్యార్థులకు సెలవులు ఇవ్వలేదని తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో ఉన్నట్లు తలేగావ్ MIDC పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ రంజిత్ సావంత్ తెలిపారు. తల్లిదండ్రుల ఆరోపణలను పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు.

Here's Video

Video | Principal of Dr. D.Y. Patil English High School (Ambi,Talegaon-Pune) Alexander Reid beaten up by a mob of alleged Bajrang activists for conducting Christian prayer 'Our Father Who Art In Heaven', every morning in the school. pic.twitter.com/f2UV7dzBNW

— MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) July 6, 2023