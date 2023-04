New Delhi, April 14: లోక్‌సభ సభ్యత్వాన్ని కోల్పోయిన కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ(Rahul Gandhi) ప్రభుత్వ బంగ్లాను ఖాళీ చేశారు. ఢిల్లీలోని 12- తుగ్లక్‌లేన్‌లో అధికార బంగ్లా నుంచి ఆయనకు చెందిన వస్తువులను డీసీఎం వాహనాల్లో (Vacate House) తరలించారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన ఇంటి వద్ద రెండు డీసీఎంలు ఉంచారు. ప్రభుత్వ బంగ్లాను విడిచి వెళ్లాల్సి రావడంతో రాహుల్‌ అనేక ఇళ్లు చూసినప్పటికీ.. 10 జన్‌పథ్‌లోని తన తల్లి, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఛైర్‌పర్సన్‌ సోనియా గాంధీ (Sonia Gandhi) నివాసంలో ఆమెతోనే కలిసి ఉండే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 22 వరకు ఇంకా గడువు ఉండటంతో త్వరలోనే ప్రభుత్వ బంగ్లాను రాహుల్‌ పూర్తిగా వదిలి వెళ్లనున్నట్టు పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

Rahul Gandhi is vacating his official residence after being disqualified as MP. Rahul Gandhi have said that they can take away my house still I don't care & I will continue to raise my voice for the people. pic.twitter.com/9FpUvS9oQv

— Aaron Mathew (@AaronMathewINC) April 14, 2023