Odisha Train Accident: రైలు ప్రమాదానికి కొద్ది క్షణాల ముందు ఏం జరిగిందో బయటపెట్టిన రైల్వేశాఖ, ప్రమాదం జరిగిన తీరుపై చార్ట్‌ విడుదల

Balasore, June 03: ఒడిశాలోని బాలాసోర్ జిల్లా బ‌హాన‌గా రైల్వేస్టేష‌న్ (Odisha Train Accident)వ‌ద్ద జ‌రిగిన రైలు ప్ర‌మాదానికి కొద్ది క్ష‌ణాల ముందు ఏం జ‌రిగింది. అస‌లు రైల్వే ట్రాఫిక్‌ని ట్రాక్ చేసే వ్య‌వ‌స్థ స‌రిగ్గా ప‌నిచేయ‌క‌పోవ‌డ‌మే ఈ ప్ర‌మాదానికి కార‌ణ‌మా? అస‌లు ప్ర‌మాదం ఎలా జ‌రిగింది? రైల్వే అధికారులు విడుద‌ల చేసిన లే అవుట్‌లో కీల‌క విష‌యాలు బ‌య‌ట‌ప‌డ్డాయి. ఒడిశాలోని బాలాసోర్ జిల్లాలోని బ‌హాన‌గా రైల్వే స్టేష‌న్ (Odisha Train Accident) వ‌ద్ద శుక్ర‌వారం రాత్రి జ‌రిగిన ఘోర రైలు ప్ర‌మాదంలో 280 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగ‌తి తెలిసిందే. మ‌రో 900 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డి, ప‌లు ఆస్ప‌త్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. చికిత్స పొందుతున్న వారిలో ప‌లువురి ప‌రిస్థితి విష‌మంగా ఉన్న‌ట్లు వైద్యులు తెలిపారు. అయితే ఈ ప్ర‌మాదానికి కొద్ది క్ష‌ణాల ముందు ఏం జ‌రిగిందో తెలియ‌జేసే రైల్ ట్రాఫిక్ చార్ట్ (Rail Traffic Chart) తాజాగా వెలుగులోకి వ‌చ్చింది.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi chairs a high-level meeting to review the situation in relation to the #BalasoreTrainAccident pic.twitter.com/QKIhB0tfU4

— ANI (@ANI) June 3, 2023