Jaipur, OCT 09: రాజ‌స్థాన్ రాష్ట్ర రాజ‌ధాని జైపూర్‌లో (Jaipur) దారుణం జ‌రిగింది. కాళ్ల క‌డియాల (anklets) కోసం దొంగ‌లు ఓ వృద్ధురాలి రెండు కాళ్లు తెగ న‌రికేశారు. వివ‌రాల్లోకి వెళ్తే.. జైపూర్‌లోని గాట్ల పోలీస్ స్టేష‌న్ ప‌రిధిలోని ఓ కాల‌నీలో వందేండ్ల వృద్ధురాలి కాళ్ల‌కు ఉన్న వెండి క‌డియాలపై (anklets) దొంగ‌ల క‌న్నుప‌డింది. ఇంట్లో ఎవ‌రూ లేని స‌మ‌యం చూసి దొంగ‌లు ఆమె రెండు కాళ్ల‌ను తెగ న‌రికేసి క‌డియాల‌ను ఎత్తుకెళ్లారు. బ‌య‌టికి వెళ్లిన మ‌నుమ‌రాలు ఇంటికి వ‌చ్చేస‌రికి వృద్ధురాలు రెండు కాళ్ల‌ను కోల్పోయి (legs chopped off) ర‌క్త‌పు మ‌డుగులో ప‌డి ఉంది. ఆ దృశ్యాల‌ను చూసి భ‌య‌ప‌డ్డ ఆమె వెంట‌నే త‌న త‌ల్లికి ఫోన్ చేసి విష‌యం చెప్పింది. ఇరుగు పొరుగు వారు పోలీసుల‌కు ఫిర్యాదు చేశారు.

Jaipur, Rajasthan | My daughter called & told me about my mother lying injured with chopped-off parts of her legs near a drain. She was immediately rushed to the hospital: Gangadevi, victim's daughter pic.twitter.com/sPIV7OjUyp

