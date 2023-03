Satish Kaushik Death: రూ. 15 కోట్ల కోసమే బాలీవుడ్ నటుడు సతీష్ కౌశిక్ హత్య జరిగిందా? తన భర్తే హత్య చేయించాడంటూ ఢిల్లీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన మహిళ, దర్యాప్తు వేగవంతం చేసిన పోలీసులు

Satish Kaushik Passed Away (PIC @ Satish Kaushik FB )

New Delhi, March 11: బాలీవుడ్ నటుడు, నిర్మాత, దర్శకుడు సతీష్ కౌశిక్‌ (Satish Kaushik) మరణంపై మరో అనుమానం తెరమీదకు వచ్చింది. ఇప్పటికే ఆయన మరణాన్ని అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే రూ. 15కోట్ల లావాదేవీల్లో భాగంగానే సతీష్ కౌశిక్ మరణం జరిగిందని ఓ మహిళ ఆరోపించారు. దుబాయ్ చెందిన ఓ బిజినెస్ మ్యాన్ కు సతీష్ కౌశిక్ (Satish Kaushik Death) రూ. 15 కోట్లు ఇచ్చారని, వాటిని తిరిగి ఇవ్వాలని అడిగినందుకే ప్లాన్ చేసి చంపేశారంటూ (allegedly killed Kaushik) ఆరోపించారు. అయితే ఫిర్యాదు చేసిన మహిళ ఎవరో కాదు. హంతకుడిగా చెప్తున్న వ్యక్తి భార్య అని తెలుస్తోంది. తన భర్తే ఈ హత్యకు ప్లాన్ వేశాడని ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీసులో ఫిర్యాదు చేసింది. సతీష్ కౌశిక్ ను చంపేందుకు తన భర్త కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ను ఏర్పాటు చేశాడని కూడా తెలిపింది. ఇప్పటికే సతీష్‌ కౌశిక్ మరణించిన ఫామ్‌ హౌజ్‌లో పోలీసులకు నిషేధ ఉత్పేరిత డ్రగ్స్‌ (Drugs) లభ్యమయ్యాయి.

