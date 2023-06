HC on Squeezing of Testicles: వృషణాలను నొక్కి గాయపర్చడం హత్యాయత్నం కాదు, కర్ణాటక హైకోర్టు సంచలన తీర్పు, కేసు పూర్వాపరాలు ఇవిగో..

Karnataka High Court (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Squeezing of Testicles is not ‘Attempt to Murder’: గొడవ సమయంలో మరొకరి వృషణాలను నొక్కడాన్ని 'హత్యా ప్రయత్నం'గా పేర్కొనలేమని కర్ణాటక హైకోర్టు (హెచ్‌సి) పేర్కొంది. అటువంటి సంఘటనకు 'తీవ్రమైన గాయం' చేసినందుకు 38 ఏళ్ల వ్యక్తిని దోషిగా నిర్ధారించిన ట్రయల్ కోర్టుతో ఇది విభేదించింది. అలాగే ఏడేళ్ల జైలు శిక్షను మూడేళ్లకు తగ్గించింది.బాధితుడిని హత్య చేయాలనే ఉద్దేశం నిందితుడికి లేదని, ఘర్షణ సమయంలో ఆత్మరక్షణ కోసం అలా దాడి చేయాల్సి వచ్చిందని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది.

2010లో చిక్కమగళూరు సమీప గ్రామంలో ఓంకారప్ప అనే వ్యక్తితో నిందితుడు పరమేశ్వరప్ప(38) గొడవపడ్డాడు. ఆ క్రమంలో ఓంకారప్ప వృషణాలను చేతితో గట్టిగా పట్టుకుని గాయపరిచాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితుడికి వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేసి ఎడమవైపు వృషణాన్ని తొలగించారు. ఇది తనపై జరిగిన హత్యాయత్నమేనని బాధితుడు కేసు వేయడంతో చిక్కమగళూరు జిల్లా న్యాయస్థానం 2012లో పరమేశ్వరప్పకు ఏడేళ్ల శిక్ష విధించింది.

తనపై దాడి చేస్తున్న వ్యక్తిని నియంత్రించే క్రమంలో అప్రయత్నంగా అతని వృషణాలను పట్టుకోవాల్సి వచ్చిందని పరమేశ్వరప్ప వాదించారు. వాదనలు విన్న జస్టిస్‌ నటరాజన్‌.. ఒకవేళ అతడు హత్యకు సిద్ధపడి ఉంటే లేదా హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే, అతను హత్య చేయడానికి కొన్ని మారణాయుధాలను తనతో తీసుకెళ్లి ఉండవచ్చు, ”అని పేర్కొన్నాడు. గొడవలో భాగంగా అప్పటికప్పుడు ఈ ఆలోచన చేశాడని భావిస్తున్నామన్నారు. నిందితుడి శిక్షను మూడేళ్లకు తగ్గించి, జరిమానా మొత్తాన్ని నేరుగా బాధితునికే అందించాలని ఆదేశించారు.

గ్రామ జాతర సమయంలో 'నరసింహస్వామి' ఊరేగింపు సందర్భంగా తాను, మరికొందరు కలిసి నృత్యం చేస్తుండగా నిందితుడు పరమేశ్వరప్ప మోటార్‌సైకిల్‌పై అక్కడికి వచ్చి గొడవ పడ్డాడని బాధితుడు ఓంకారప్ప ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ గొడవలో పరమేశ్వరప్ప ఓంకారప్ప వృషణాలను పిండడంతో తీవ్ర గాయమైంది. పోలీసుల విచారణ, విచారణ అనంతరం అతడిని దోషిగా నిర్ధారించి శిక్ష ఖరారు చేశారు.

చిక్కమగళూరు జిల్లా కడూరులోని మొగలికత్తెకు చెందిన పరమేశ్వరప్ప అనే వ్యక్తి చిక్కమగళూరులోని ట్రయల్ కోర్టు తనకు విధించిన శిక్షను సవాలు చేస్తూ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు.ట్రయల్ కోర్టు అతనికి ఐపిసి సెక్షన్ 307 (హత్యాయత్నం) కింద ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష, సెక్షన్ 341 కింద ఒక నెల జైలు శిక్ష (తప్పు నిర్బంధం), సెక్షన్ 504 (రెచ్చగొట్టేలా అవమానించడం) కింద ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష విధించింది.ఈ కేసు హైకోర్టుకు రాగా ధర్మాసనం తాజా తీర్పును వెలువరించింది.