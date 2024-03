'Don't Perform Pooja in Court Premises': కోర్టు కార్యక్రమాలలో మతపరమైన ఆచారాలకు స్వస్తి పలకండి, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అభయ్ ఎస్ ఓకా కీలక వ్యాఖ్యలు

Stop Pooja-Archana During Court Programs: భారత రాజ్యాంగం 75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న తరుణంలో, కోర్టు కార్యక్రమాల సమయంలో మతపరమైన ఆచారాలకు స్వస్తి పలకాలని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అభయ్ ఎస్ ఓకా పిలుపునిచ్చారు.భారత రాజ్యాంగంలో సూచించిన లౌకికవాదాన్ని ప్రోత్సహించాలని, అందువల్ల కోర్టు సంబంధిత సంఘటనలు రాజ్యాంగ ప్రవేశిక కాపీకి నమస్కరించడం ద్వారా ప్రారంభించవచ్చని న్యాయమూర్తి సూచించారు. స్టే ఉత్తర్వులు వాటంతట అవే రద్దు కావు, కింది కోర్టుల స్టే ఆర్డర్లపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు, పెండింగ్ కేసులు ఆ కోర్టు విచక్షణకు వదిలిపెట్టడం ఉత్తమమని వెల్లడి

కొన్నిసార్లు న్యాయమూర్తులు అసహ్యకరమైన విషయాలు చెప్పవలసి ఉంటుంది. నేను కొంచెం అసహ్యకరమైనది చెప్పబోతున్నాను. కోర్టులలో కార్యక్రమాల సమయంలో పూజ-అర్చనలను నిలిపివేయాలని నేను భావిస్తున్నాను. బదులుగా, రాజ్యాంగ ప్రవేశిక యొక్క చిత్రాన్ని ఉంచి, దానికి నమస్కరించాలి. ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించేందుకు.. రాజ్యాంగం 75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు, దాని గౌరవాన్ని కాపాడుకోవడానికి, మనం ఈ కొత్త పద్ధతిని ప్రారంభించాలి, ”అని ఆయన అన్నారు.

