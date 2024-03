SC on Stay Orders: స్టే ఉత్తర్వులు వాటంతట అవే రద్దు కావు, కింది కోర్టుల స్టే ఆర్డర్లపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు, పెండింగ్ కేసులు ఆ కోర్టు విచక్షణకు వదిలిపెట్టడం ఉత్తమమని వెల్లడి

File image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

Supreme Court Overturns 'Asian Resurfacing' Judgment: కింది కోర్టుల స్టే ఆర్డర్లపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పును (SC on Stay Orders) వెలువరించింది. సివిల్‌ లేదా క్రిమినల్‌ కేసుల్లో కింది కోర్టులు లేదా హైకోర్టులు మంజూరు చేసే స్టే ఉత్తర్వులు (Stay Orders) ఆరు నెలలు ముగిసిన వెంటనే వాటంతట అవే రద్దు కాబోవని (No Automatic Vacation Of Stay Orders Of HCs) సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court) గురువారం స్పష్టం చేసింది. రాజ్యాంగ న్యాయస్థానాలు (సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులు) సాధారణంగా కింది కోర్టుల్లో కేసుల విచారణకు సమయాన్ని నిర్ణయించడానికి దూరంగా ఉండాలని తీర్పులో తెలిపింది. అసాధారణ కేసుల్లో మాత్రమే విచారణను ముగించడానికి గడువును కింది కోర్టులకు ఉన్నత న్యాయస్థానాలు నిర్ణయించవచ్చునని తెలిపింది.

ఇతర కోర్టుల ముందు పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసుల కోసం రాజ్యాంగ న్యాయస్థానాలు కాలపరిమితి షెడ్యూల్‌ను రూపొందించకుండా ఉండాలని ఐదుగురు న్యాయమూర్తుల బెంచ్ పేర్కొంది. హైకోర్టుతో సహా ప్రతి కోర్టులో కేసుల పెండింగ్‌ల సరళి భిన్నంగా ఉంటుంది మరియు కొన్ని కేసులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఉత్తమం, కోర్టు యొక్క అట్టడుగు పరిస్థితి గురించి తెలిసిన సంబంధిత న్యాయమూర్తికి వదిలివేయబడుతుంది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 142 ప్రకారం అధికారాల వినియోగంపై తీర్పులో కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయని జస్టిస్ ఓకా అన్నారు.

న్యాయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా, సమయానుకూలంగా, సవరించిన లేదా ఖాళీ చేయని పక్షంలో హేతుబద్ధమైన స్టే ఆర్డర్ కొనసాగాలని జస్టిస్ పంకజ్ మిథాల్ ఏకీభవించిన అభిప్రాయాన్ని అందించారు.న్యాయమూర్తి పంకజ్ మిథాల్ ప్రధాన తీర్పుతో ఏకీభవిస్తూ.. ఒక సహేతుకమైన స్టే ఆర్డర్, సమయానుకూలంగా పేర్కొనబడకపోతే, ప్రధాన విషయం నిర్ణయించబడే వరకు లేదా ఆర్డర్ పొడిగించే వరకు, సవరించబడే వరకు, వైవిధ్యంగా లేదా ఖాళీ చేయబడే వరకు కొనసాగాలని అన్నారు

భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్‌ డీవై చంద్రచూడ్‌ నేతృత్వంలోని ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం.. డిసెంబర్ 13న తన తీర్పును రిజర్వ్ చేయడానికి ముందు, గత ఏడాది ఏషియన్ రీసర్ఫేసింగ్ ఆఫ్ రోడ్ ఏజెన్సీ వర్సెస్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్‌లో మార్చి 2018 తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా ఒక సూచనను విచారించింది . 'ఆటోమేటిక్ స్టే వెకేషన్ రూల్, అత్యున్నత న్యాయస్థానం పరిగణలోకి తీసుకోవడానికి చట్టానికి సంబంధించిన పది ప్రశ్నలను రూపొందించింది.2018లో సుప్రీంకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఓ కేసులో ఇచ్చిన తీర్పును (Supreme Court Overturns 'Asian Resurfacing' Judgment) తాజా తీర్పు కొట్టి వేసింది. కింది కోర్టులు లేదా హైకోర్టులు మంజూరు చేసిన స్టే ఉత్తర్వులు, ప్రత్యేకంగా పొడిగించకపోతే, వాటంతట అవే రద్దవుతాయని త్రిసభ్య ధర్మాసనం అప్పట్లో తీర్పు చెప్పింది.

తాజా విచారణలో హైకోర్టులు జారీ చేసే అన్ని మధ్యంతర ఉత్తర్వులు కాలక్రమేణా స్వయంచాలకంగా ముగుస్తాయి అనే ఆదేశాన్ని రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 142 ప్రకారం అధికారాలను ఉపయోగించి జారీ చేయలేము" అని పేర్కొంది. స్టే ఆర్డర్‌ మంజూరైన తర్వాత ఆరు నెలలు ముగిసిన అనంతరం విచారణ లేదా ప్రొసీడింగ్స్‌ నిలిచిపోబోవని తెలిపింది. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చే స్టే ఆర్డర్‌కు ఇది వర్తించదని వివరించింది. ఈ తీర్పుతో ఏకీభవించేది లేదని ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం గురువారం స్పష్టం చేసింది. కేసుల విచారణకు ప్రాధాన్యమిచ్చే విషయాన్ని ఆ కేసులు ఏ కోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉన్నాయో, అదే కోర్టు విచక్షణకు వదిలిపెట్టడం ఉత్తమమని వివరించింది.