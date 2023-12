Tamil Nadu Rains: వచ్చే వారం రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు..స్కూళ్లు మూసివేత, ఏపీకి మరోసారి ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసిన ఐఎండీ

ఇటీవల మిగ్‌జాం తుఫాను ప్రభావంతో తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు (Tamil Nadu Rains) కురిశాయి. దీంతో తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై నగరం (Chennai Rains) నీట మునిగింది. ఈ వానల నుంచి ఇప్పటికీ జనం కోలుకోక ముందే.. మరోసారి వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. దక్షిణ తమిళనాడులో పలుచోట్ల ఆదివారం భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో పలు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. తిరునెల్వేలీ నగరం, రూరల్ తిరునల్వేలి ప్రాంతాల్లోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.

ఇదిలా ఉండగా.. రాబోయే వారం రోజుల పాటు తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. ఇటీవల వరుసగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు తమిళనాడు అతలాకుతలం అవుతున్నది. మిగ్‌జాం తుఫాను తమిళనాడు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. తాగునీటికి సైతం జనం ఇబ్బందులుపడుతున్నారు. మళ్లీ భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో జనం భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ కు భారీ వ‌ర్ష‌సూచ‌న‌, ఈ జిల్లాల్లో ఆరెంజ్ అలర్ట్, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఉప‌రిత‌ల ఆవ‌ర్త‌నం ఎఫెక్ట్

తిరునెల్వేలి జిల్లాలోని పాపనాశం, మణిముత్తర్ డ్యామ్‌లలో నీటిమట్టం పెరిగింది. తామిరబరణి నది పరివాహక ప్రాంతంలో అతి భారీ వర్షం కురిసిన కారణంగా ఆకస్మిక వరద రావడంతో నీటిమట్టం వేగంగా పెరిగింది. దీంతో నీటిని దిగువకు విడుదల చేయాలని సీఎం స్టాలిన్‌ ఆదేశించారు. ఆదివారం పశ్చిమ కనుమల్లోని మంజోలై కొండల్లోని ఊతులో 16.9 సెంటీమీటర్లు, కక్కాచిలో 15, మంజోలైలో 13.5 సెంటీమీటర్ల వర్షాపాతం రికార్డయ్యింది.

Here's Videos

#WATCH | Tamil Nadu: Water enters homes in Kattabomman Nagar in Thoothukudi due to incessant rainfall. pic.twitter.com/mxoVQ9cB0E

#WATCH | Ramanathapuram, Tamil Nadu: Heavy rain batters Rameswaram.

IMD has predicted heavy to very heavy rainfall over south Tamil Nadu and Kerala today and tomorrow. pic.twitter.com/tbIGTTVwGu

— ANI (@ANI) December 18, 2023