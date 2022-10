Chennai, Oct 13: తమిళనాడు రాష్ట్రం తూత్తుకుడిలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ట్రాన్స్‌జెండర్ల పట్ల ఇద్దరు వ్యక్తులు మానవత్వం మరిచి ప్రవర్తించారు.ఇద్దరు ట్రాన్స్‌జెండర్లను వేధించడమే కాకుండా.. వారిని ఎగతాళి చేస్తూ మాట్లాడారు.ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను ట్రాన్స్‌జెండర్‌ హక్కుల కార్యకర్త గ్రేస్‌ బాను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. 19 సెంకడ్ల నిడివి ఉన్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

హిజ్రాపై దారుణానికి తెగబడ్డ ఇద్దరు యువకులను ఎట్టకేలకు పోలీసులు అరెస్ట్‌ (2 Arrested Watch )చేశారు.ఓ హిజ్రాను పొలంలో చీర చించేసి.., జుట్టు కత్తిరించి (Transgender Woman's Hair Forcibly Cut) చిత్రవధ చేస్తూ హింసించారు. వీడియోలో.. బ్లేడ్‌తో హిజ్రా జుట్టును కోసేసి పొలంలో పడేశారు. ఆమె ముఖం దాడి మూలంగా ఛిద్రమైనట్లు కనిపిస్తోంది.

Here's Video

When this kind of violence going to end .When Cis people face this same kind of violence I am surely says you people not keeping this kind of silence .my community persons facing this kind of violence everyday pic.twitter.com/T5wmqgLZDl

— GRACE BANU (@thirunangai) October 12, 2022