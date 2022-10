Bagaha, OCT 08: బీహార్‌లో గ్రామస్థులను ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న పులిని (Tiger) అటవీశాఖ సిబ్బంది మట్టుబెట్టారు. ఈ మ్యాన్ ఈటర్ టైగర్ ను చంపేందుకు ఆపరేషన్‌ బాగ్‌ను (Operation Bagah) చేపట్టారు. బగాహా ప్రాంతంలోని చెరుకు తోటలోకి పారిపోయి దాక్కున్న పులిని (Man eater Tiger) మట్టుబెట్టేందుకు 10 మంది షూటర్లు (Shooters) రంగంలోకి దిగారు. తోటలో ఉచ్చును బిగించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. ఈ పులి పంజాకు చిక్కి ఇప్పటివరకు 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. శుక్రవారం నాడు ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన తల్లీకుమారుడ్ని ఈ పులి పొట్టపెట్టుకున్నది. గేదెలకు గడ్డి కోసి తీసుకెళ్లేందుకు తల్లి తన 10 ఏండ్ల కుమారుడితో అడవి వైపు రాగా పులి దాడి చేసి ఇద్దర్నీ హతమార్చింది. కాగా, గత మూడు రోజులుగా నలుగురిని చంపింది. గ్రామస్థులు అరవడంతో గోవర్ధనగిరి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలోని బలువా గ్రామ శివారులోని చెరుకు తోటలోకి పారిపోయి అక్కడే తిష్టవేసింది.

The 'man-eating' tiger who killed nine people in Bagaha in the West Champaran district of Bihar, has been killed. pic.twitter.com/nwaWtKH41n

— ANI (@ANI) October 8, 2022