Tomato Prices: సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న కూరగాయల ధరలు, ఏకంగా రూ. 150కి చేరిన కిలో టమాటా ధర, మరో 15 రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం

Moradabad, July 05: కూరగాయల ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. అందులో టమాట (Tomatoes) గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. టమాట ధర రికార్డు స్థాయికి చేరడంతో సాధారణ ప్రజలు వాటిని కొనాలంటేనే జడుసుకుంటున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కిలో టమాట ధర రూ.58 నుంచి రూ.148 పలుకుతున్నది. అయితే కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (Consumer affairs ministry) ప్రకారం పశ్చిమబెంగాల్‌లోని (West Bengal) పురులియా (Purulia) ప్రాంతంలో మాత్రం అత్యధికంగా రూ.155కు చేరింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మొరాదాబాద్‌ లో కిలో టమాటా ధర రూ. 150కి చేరింది. కేవలం టమాటా మాత్రమే కాదు మిగిలిన కూరగాయల ధరలకు కూడా మండిపోతున్నాయి. అన్నింటి ధరలు దాదాపు వందకు చేరువయ్యాయి. ఎండల తీవ్రత పెరగడం, రుతుపవనాల రాక ఆలస్యమవడంతో టమాటా ఉత్పత్తి తగ్గిపోయిందని మంత్రిత్వశాఖ వెల్లడించింది.

Uttar Pradesh: Tomato prices soar to Rs 150 per kg in Moradabad.

The price of vegetables has increased a lot. Tomatoes are being sold at Rs 150 per kg. Customers are facing a lot of problems due to the price hike. I request the government to intervene and regularise the… pic.twitter.com/YlatOnjCnS

— ANI (@ANI) July 5, 2023