HC on Husband to Buy Property in Wife's Name: ఆ లావాదేవీని బినామీ లావాదేవీగా పేర్కొనలేం, భార్య పేరు మీద భర్త ఆస్తి కొనుగోలుపై కలకత్తా హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

Calcutta High Court (Photo Credit- Wikimedia Commons)

HC on Husband to Buy Property in Wife's Name: భార్య పేరు మీద భర్త ఆస్తిని కొనుగోలు చేసినందున దానికి డబ్బులు సమకూర్చినప్పుడు ఆ లావాదేవీని బినామీ లావాదేవీగా పేర్కొనలేమని కలకత్తా హైకోర్టు ఇటీవల తీర్పునిచ్చింది. భర్త పరిగణన సొమ్మును చెల్లించినట్లు రుజువైనప్పటికీ, భర్త నిజంగా టైటిల్‌ని పూర్తిగా ఆస్వాదించాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాడని నిరూపించాల్సి ఉందని జస్టిస్ తపబ్రత చక్రవర్తి, పార్థ సారథి ఛటర్జీలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ పేర్కొంది.

భారత సమాజంలో, ఒక భర్త తన భార్య పేరు మీద ఆస్తిని సంపాదించడానికి పరిగణనలోకి తీసుకున్న డబ్బును సరఫరా చేస్తే, అలాంటి వాస్తవం తప్పనిసరిగా బినామీ లావాదేవీని సూచించదు. డబ్బు మూలం, నిస్సందేహంగా, ఒక ముఖ్యమైన అంశం కానీ నిర్ణయాత్మకమైనది కాదు." జూన్ 7న జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో ధర్మాసనం ఉద్ఘాటించింది.పరిగణనలోని డబ్బు సరఫరాదారు ఉద్దేశ్యం చాలా ముఖ్యమైన వాస్తవం. లావాదేవీ బినామీ అని నిర్ధారించే పక్షం కూడా అదే నిరూపించాలని కోర్టు పేర్కొంది.

పిల్లలపై లైంగిక నేరాల కేసులో కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు, ఇటువంటి విషయాల్లో ధర్మాసనం జోక్యం చేసుకోకూడదని తెలిపిన అలహాబాద్ హైకోర్టు

బదిలీని బినామీ అని చూపించే భారం ఎల్లప్పుడూ దానిని నొక్కి చెప్పే వ్యక్తిపైనే ఉంటుందని బెంచ్ అండర్‌లైన్ చేసింది. తన తండ్రి శైలేంద్ర నిర్మించిన రెండంతస్తుల ఇంటిని విభజించాలని కోరుతూ శేఖర్ కుమార్ రాయ్ (వాది) అనే వ్యక్తి దాఖలు చేసిన అప్పీల్‌ను బెంచ్ విచారించింది. శైలేంద్ర ఇల్లు ఉన్న స్థలాన్ని తన భార్య లీల పేరుతో కొనుగోలు చేశాడు.

Bar & Bench Tweet

Transaction is not benami merely because husband supplied money to buy property in wife's name: Calcutta High Court Read more: https://t.co/z5jT4MyXig pic.twitter.com/9VOCMPVGz7 — Bar & Bench (@barandbench) June 15, 2023

1999లో భర్త చనిపోయిన తర్వాత భార్య (లీల), కొడుకు (శేఖర్), కూతురు (సుమిత) అందరికీ ఆస్తిలో 1/3 వంతు వాటా వచ్చింది. శేఖర్ 2001 వరకు ఇంట్లో నివసించాడు, కాని తరువాత బయటకు వెళ్లి ఆస్తిని విభజించాలని కోరాడు. అయితే, తల్లి, కుమార్తె (లీల మరియు సుమిత) దీనిని అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా లేరు.

తల్లి తన వాటాను తన కుమార్తెకు బహుమతిగా ఇవ్వడంతో గొడవ మరింత ముదిరింది. ఇది బినామీ ఆస్తి అని శేఖర్ కోర్టును ఆశ్రయించారు.తన తల్లి లీలకు ఇచ్చిన ఈ బినామీ ఆస్తిని తన తండ్రి కొనుగోలు చేశాడని ఫిర్యాదుదారుడు ఆరోపించాడు. అయితే, పరిగణన సొమ్ము ఎంత, పరిగణన సొమ్ము ఎలా చెల్లించారు, సూట్ ప్రాపర్టీని ఎలా కొనుగోలు చేశారన్న విషయాలపై కూడా శేఖర్ ఎలాంటి ఆధారాలు తీసుకురాలేదని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

భూస్వామి ఆస్తి నష్టం కేసులో కోర్టు కీలక తీర్పు, ఆస్తికి నష్టం జరిగిందని పేర్కొంటూ అద్దెదారు నుండి స్థలాలను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి భూస్వామి నిరాకరించలేరని తెలిపిన ఢిల్లీ కోర్టు

దావా ఆస్తికి సంబంధించిన ఎలాంటి పత్రాన్ని అతడు సమర్పించలేకపోయాడు’’ అని దావాను తోసిపుచ్చుతూ ధర్మాసనం పేర్కొంది.వాది తరపున న్యాయవాదులు అయాన్ పొద్దార్, సోహమ్ దత్తా, కమ్రాన్ ఆలం వాదనలు వినిపించారు. ప్రతివాదుల తరపున న్యాయవాదులు సాగ్నిక్ ఛటర్జీ, సయన్ ముఖర్జీ వాదించారు