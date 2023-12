Amit Shah on J&K Bills: ఆ కాల్పుల విరమణ లేకపోతే ఈ రోజు పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ ఉండేది కాదు, రాజ్యసభలో అమిత్ షా కీలక వ్యాఖ్యలు

జమ్ము కశ్మీర్‌కు రాష్ట్ర హోదా కల్పిస్తామని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా ప్రటించారు. అదే విధంగా జమ్ము కశ్మీర్‌కు త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలను నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన జమ్ము కశ్మీర్ రిజర్వేషన్ (సవరణ) బిల్లు-2023, జమ్ము కశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) బిల్లు- 2023పై సోమవారం రాజ్యసభలో ప్రసంగించారు.

రాజ్యసభలో J&K రిజర్వేషన్ (సవరణ) బిల్లు, 2023 మరియు J&K పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) బిల్లు, 2023పై కేంద్ర హోంమంత్రి మాట్లాడుతుండగా, మాజీ ప్రధాని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యొక్క ఉల్లేఖనాన్ని చదివి వినిపించారు. ఒక విషయం అందరికీ తెలుసు. అకాల కాల్పుల విరమణ లేకపోతే, ఈ రోజు పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ (PoK) ఉండేది కాదు... నేను ఒక ప్రకటనను చదవాలనుకుంటున్నాను... ఇది జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ కోట్. ఉంకో తో మనోగే యా నహీ మనోగే కి ఉన్‌హోనే గల్తీ కి. దీన్ని అంగీకరించండి అని అన్నారు.

ఆర్టికల్‌ 370పై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కీలక వ్యాఖ్యలు, జమ్మూకాశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాదం పెరగడానికి అదే కారణమని రాజ్యసభలో వెల్లడి

#WATCH | As Union Home Minister speaks on the J&K Reservation (Amendment) Bill, 2023 and J&K Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 in the Rajya Sabha, he reads out a quote of former PM Jawaharlal Nehru

He says, "One thing is known by everyone, had there not been an untimely…

