Unnatural Sexual Harassment Charges: ఆ ఆప్ మంత్రికి మగాడితో శృంగారం కావాలని వేధింపులు, చర్యలు తీసుకోవాలని పంజాబ్ సీఎంకు సూచించిన పంజాబ్ గవర్నర్ బన్వరీలాల్‌

Sexual Misconduct Charges: సాటి మగాడితో అసహజ లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మంత్రి లాల్‌చంద్‌ కటారుచక్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని పంజాబ్‌ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్‌ మాన్‌కు గవర్నర్‌ బన్వరీలాల్‌ పురోహిత్‌ సూచించారు.ఈ నీచమైన నేరానికి పాల్పడిన ఆయనకు మంత్రివర్గంలో కొనసాగే అర్హత లేదని స్పష్టం చేశారు.

కాగా గురుదాస్‌పుర్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి తనను మంత్రి లాల్‌చంద్‌ కటారుచక్‌ లైంగికంగా వేధిస్తున్నారని ఇటీవల National Commission for Scheduled Castes (NCSC)లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పంజాబ్‌ ప్రభుత్వానికి జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్‌ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ ఆరోపణలపై ముగ్గురు సభ్యులతో ఓ కమిటీని పోలీసుశాఖ నియమించింది. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం గవర్నర్‌ బన్వరీలాల్‌ పురోహిత్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. మంత్రిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎంను కోరారు.

AAP Minister Lal Chand Kataruchak has committed a heinous crime & he should not be kept in the Cabinet, I want to bring this matter again in the notice of CM through media says Punjab Governor Banwari Lal Purohit pic.twitter.com/EUWqc1RScf

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) June 1, 2023