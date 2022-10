UP Horror: దేశ రాజధానిలో మరో నిర్భయ ఘటన, ఆ పార్టులో రాడ్డు పెట్టి యువతిని SUVలో దారుణంగా రేప్ చేసిన కామాంధులు, ఘటనపై మండిపడిన ఢిల్లీ మహిళా కమిషన్

Rape image (Pic Credit- PTI)

New Delhi, October 19: ఇటీవల 38 ఏళ్ల మహిళపై జరిగిన సామూహిక అత్యాచారానికి (Delhi Woman Gang-Raped in Ghaziabad) సంబంధించి ఢిల్లీ మహిళా కమిషన్ (DCW) ఘజియాబాద్ పోలీసులకు నోటీసు జారీ చేసింది, ఈ దాడి నిర్భయ కేసును (Brutalised Like Nirbhaya) గుర్తుకు తెచ్చిందని ప్యానెల్ చీఫ్ చెప్పారు. ఢిల్లీ నివాసి అయిన మహిళ, "జనపనార సంచిలో చుట్టి, చేతులు, కాళ్ళు కట్టివేయబడి మరియు ఆమె ప్రైవేట్ భాగంలో ఇనుప రాడ్‌ని (Inserting Rod in Private Part) చొప్పించబడి ఉంది" అని DCW తెలిపింది.

ప్యానెల్ ప్రకారం, అక్టోబర్ 16న తన సోదరుడి పుట్టినరోజు వేడుకకు హాజరయ్యేందుకు ఘజియాబాద్‌లో ఆటో రిక్షా కోసం ఎదురు చూస్తున్న మహిళను.. నలుగురు వ్యక్తులు SUVలో కిడ్నాప్ చేశారు. వారు, మరో వ్యక్తితో కలిసి ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారం చేసి రెండు రోజుల పాటు చిత్రహింసలకు గురిచేశారని పేర్కొంది. మహిళ ఢిల్లీలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది, అయితే ఆమె పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉంది.

ఘజియాబాద్ సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్‌కి నోటీసు జారీ చేసింది, ఈ ఘటనపై చర్య తీసుకున్న నివేదిక, అరెస్టుల వివరాలతో పాటు ఎఫ్‌ఐఆర్ కాపీని కోరింది.DCW చీఫ్ స్వాతి మలివాల్ మాట్లాడుతూ, "ఈ సంఘటన చాలా భయంకరమైనది. కలవరపెట్టేది. ఇది నాకు నిర్భయ కేసును గుర్తుచేస్తుంది. నిందితులందరినీ వెంటనే అరెస్టు చేసి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. మహిళలు, పిల్లలు ఎంతకాలం ఇంతటి విపరీతానికి గురవుతున్నారో నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాననంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.