Uttar Pradesh: జంతువులు కూడా ఈ ఫుడ్ తినవు, దీన్ని మేమెలా తినాలి, యూపీలో భోరున విలపించిన కానిస్టేబుల్, సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్

UP cop breaks down over mess food (Photo-Video Grab)

Lucknow, August 11: యూపీలో తమకు పెడుతున్న భోజనంపై ఓ కానిస్టేబుల్ భోరున విలపించాడు. తమకు ఇచ్చే ఆహారాన్ని జంతువులు కూడా తినలేవని (Even animals won’t eat this) ఆరోపించాడు. యూపీలోని ఫిరోజాబాద్ జిల్లాలో బుధవారం ఈ సంఘటన జరిగింది. కానిస్టేబుల్‌ మనోజ్ కుమార్ అక్కడి మెస్‌ ఫుడ్‌పై ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. రోటీలు, దల్‌ ప్లేట్‌ పట్టుకున్న అతడు దానిని అక్కడున్న వారికి చూపించి బోరున (UP cop breaks down over mess food) విలపించాడు.

రోటీలను సరిగా కాల్చలేదని, పప్పు నీళ్ల లాగా ఉందని, అన్నం ఉడకలేదని ఆరోపించాడు.సరైన ఆహారం లేకపోతే పోలీసులు ఎలా డ్యూటీ చేస్తారు? అని ప్రశ్నించాడు. మెస్‌ ఫుడ్‌ నాణ్యతను ప్రశ్నించినందుకు జాబ్‌ నుంచి తొలగిస్తామంటూ తనను బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపించాడు. అయితే అక్కడున్న పోలీస్‌ అధికారి విలపిస్తున్న ఆ కానిస్టేబుల్‌ను సముదాయించేందుకు ప్రయత్నించాడు.కాగా పోలీసు సిబ్బందికి పౌష్టికాహారం అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భృతిని అందజేస్తున్నట్లు సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ గతంలో ప్రకటించారంటూ కానిస్టేబుల్‌ మనోజ్ కుమార్ గుర్తు చేశాడు.

Here's Video

'Government makes us work for 12-12 hours and gives such food in return'

◆ Manoj Kumar, a constable of UP Police posted at Firozabad Headquarters, narrated his agony with tears.@firozabadpolice @Uppolice #zerodha pic.twitter.com/LLAssKWSMY

