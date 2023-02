Ram Janmabhoomi Bomb Threat: అయోధ్య‌ రామ మందిరాన్ని పేల్చేస్తాం.. అయోధ్యవాసికి ఆగంతకుడి ఫోన్.. పోలీసుల దర్యాప్తు

Ayodhya, Feb 3: గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు అయోధ్య‌లో (Ayodhya) నిర్మాణంలో ఉన్న‌రామ మందిరాన్ని (Ram Mandir) పేల్చేస్తామంటూ ఓ దుండగుడు స్థానికుడు మనోజ్ కుమార్ కు ఫోన్ చేశాడు. అప్రమత్తమైన స్థానిక వ్యక్తి ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు (Police) చేరవేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా రామ మందిరం పేల్చివేత‌కు ఉగ్ర‌వాదులు కుట్ర‌లు ప‌ట్టిన‌ట్లు గత నెలలో కూడా భార‌త నిఘా వ‌ర్గాలు గుర్తించాయి..నిఘా వర్గాల హెచ్చరికల తరువాత అయోధ్యతో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.

Uttar Pradesh | Manoj Kumar who is residing at Ram Lalla sadan in Ayodhya got a call on his phone at around 5am today where a person from Delhi said that by 10am there'll be a blast at Ram Janmabhoomi. Teams formed to arrest the person: SP Madhuban Singh pic.twitter.com/laprQH9do7

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 2, 2023