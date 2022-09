Uttar Pradesh: పెళ్లి అయ్యాక బరువు పెరిగిందని భార్యకు విడాకులు, కొట్టి ఇంటి నుంచి గెంటేసిన కసాయి భర్త, పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితురాలు

Representational Picture. Credits: Wikimedia Commons

Meerut, Sep 1: పెళ్లయ్యాక బరువు పెరగడంతో ఓ వ్యక్తి తన భార్యను ఇంటి నుంచి గెంటేసి (Meerut man throws wife out of house)విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన యూపీలోని మీరట్ లో చోటు చేసుకుంది. నజ్మా అనే మహిళ, తన భర్త సల్మాన్ తరచుగా తనను లావుగా ఉన్నానంటూ అవమానించేవాడని (files for divorce as she gains weight after marriage) తన బరువు పెరగడంపై తనను కొట్టాడని ఆరోపించింది.

నెల రోజుల క్రితమే సల్మాన్ తనను ఇంటి నుంచి గెంటేశాడని, విడాకుల పత్రాలను పంపాడని చెప్పింది. ఆ వ్యక్తి తరచుగా లావుగా ఉన్న నజ్మాను సూటిపోటి మాటలతో వేధిస్తుండటంతో ఈ జంట చాలా గొడవపడేవారు. మీరట్‌లోని జాకీర్ కాలనీకి చెందిన నజ్మా, ఫతేపూర్‌లో నివసిస్తున్న సల్మాన్‌తో ఎనిమిదేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. ఈ జంటకు 7 ఏళ్ల కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు.

తనను లావుగా ఉన్నావని పిలిచేవాడని, తనలాంటి వారితో తాను జీవించలేనని చెప్పాడని నజ్మా ఆరోపించింది. నేను బరువు పెరిగాను కాబట్టి నాతో కలిసి జీవించడం ఇష్టం లేదని అతను చెప్పాడు" అని నజ్మా చెప్పింది. ఆ వ్యక్తి ఇప్పటికే విడాకుల కోసం దాఖలు చేయగా, నజ్మా తన భర్తతో కలిసి జీవించాలనుకుంటున్నానని, విడాకులు కోరుకోవడం లేదని చెప్పింది.

న్యాయం చేయాలంటూ మీరట్‌లోని లిసారి గేట్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు కూడా చేరుకున్నట్లు ఆమె పేర్కొంది. అయితే ఈ విషయంపై ఇంకా సమాచారం అందలేదని పోలీసులు తెలిపారు. సర్కిల్ ఆఫీసర్ (CO) కొత్వాలి మీరట్, అరవింద్ చౌరాసియా మాట్లాడుతూ అలాంటి కేసు తన దృష్టికి రాలేదని చెప్పారు. ఈ విషయంపై ఫిర్యాదు చేస్తే తగు విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.