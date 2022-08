Uttar Pradesh Shocker: విషాదం అంటే ఇదే.. పాముకాటుతో అన్న మృతి, అంత్యక్రియల కోసం వచ్చిన తమ్ముడిని కూడా కాటేసిన పాము, యూపీలో కేసు వెలుగులోకి

Snake (credit- IANS)

Lucknow, August 4: దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పాముకాటుకు సంబంధించిన అనేక సంఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి.ఈ నేపథ్యంలోనే ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బలరాంపూర్ నుండి పాముకాటుకు (Snakebite Victim's Brother) సంబంధించిన షాకింగ్ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది, అక్కడ పాముకాటుతో మరణించిన తన సోదరుడి అంత్యక్రియలకు (Funeral in Bhawanipur Village) హాజరయ్యేందుకు ఒక వ్యక్తి గ్రామానికి చేరుకున్నాడు, అయితే అతను కూడా మరొక పాము కాటుకు ( Killed by Another Snake) గురయ్యాడు.

ఈ సందర్భంలో, సర్కిల్ ఆఫీసర్ రాధా రమణ్ సింగ్ PTIతో మాట్లాడుతూ, 22 ఏళ్ల గోవింద్ మిశ్రా బుధవారం భవానీపూర్ గ్రామంలో తన 38 ఏళ్ల సోదరుడు అరవింద్ మిశ్రా అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యాడు.మంగళవారం అతను పాముకాటుతో మరణించాడు.తన అన్నయ్య అంత్యక్రియల కోసం గ్రామానికి వచ్చిన గోవింద్ మిశ్రా నిద్రిస్తున్న సమయంలో అతను కూడా పాము కాటుకు గురైయ్యాడని, ఆ కారణంగా అతను కూడా మరణించాడని రాధా రమణ్ సింగ్ చెప్పారు.

రోజూ తాగొచ్చి కొడుతున్న భర్త, ఆగ్రహంతో నిద్రపోతుండగా అతనిపై యాసిడ్ పోసిన భార్య, యాసిడ్‌లో కారం పొడి కలిపి మరీ అతనిపై పోసింది

వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో చంద్రశేఖర్ పాండే అనే 22 ఏళ్ల వ్యక్తి కూడా పాము కాటుకు గురయ్యాడు. పాండేను ఆసుపత్రికి తరలించామని, అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉందని అధికారి తెలిపారు.గోవింద్ మిశ్రా మరియు పాండే ఇద్దరూ అరవింద్ మిశ్రా అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యేందుకు లూథియానా నుండి గ్రామానికి వచ్చినట్లు ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సంఘటన తర్వాత సీనియర్ వైద్య, పరిపాలన అధికారులు గురువారం గ్రామాన్ని సందర్శించారు. దీంతో పాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కైలాష్ నాథ్ శుక్లా బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక అధికారులను శుక్లా కోరారు.