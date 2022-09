Auto Driver Invites Kejriwal to Dinner: నీ ఆటోలో మీ ఇంటికి భోజనానికి తీసుకువెళతావా, గుజరాత్ ఆటోవాలాకు ప్రశ్న వేసిన ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్

Auto driver in Gujarat invites Arvind Kejriwal for dinner

గుజరాత్ పర్యటనలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కన్వీనర్, ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ కు ఆసక్తికర అనుభవం ఎదురయింది. ఓ ఆటో డ్రైవర్ తమ ఇంటికి భోజనానికి వస్తారా అని అడగడంతో ఢిల్లీ సీఎం నీ ఆటోలోనే మీ ఇంటికి వెళదామని మరో ఇద్దరినీ వెంటబెట్టుకుని వస్తానని ఆఫర్ ఇచ్చారు.

దీనికి సంబంధించి ఆప్ వీడియో విడుదల చేయగా.. వైరల్ గా మారింది. కేజ్రీవాల్ నిర్వహించిన సమావేశంలో విక్రమ్ దత్తా అనే ఓ ఆటో డ్రైవర్ మాట్లాడుతూ.. తాను కేజ్రీవాల్ కు వీరాభిమానిని అని చెప్పారు. పంజాబ్‌ లో ఓ ఆటో డ్రైవర్ ఇంట్లో మీరు భోజనం చేసినట్టు సోషల్ మీడియాలో వీడియో చూశానని.. అలా తమ ఇంటికి భోజనానికి వస్తారా అని అడిగారు.

Here's Video

Delhi CM @ArvindKejriwal accepts a Dinner Invitation from an Autorickshaw Driver of Gujarat ❤️#TownhallWithKejriwal pic.twitter.com/0lf5kS5rkn

— AAP (@AamAadmiParty) September 12, 2022