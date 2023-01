Bharat Jodo Yatra: హర హర మహాదేవ్, జైశ్రీరామ్‌ అంటూ ఆర్ఎస్ఎస్ ఎప్పుడూ నినదించలేదు, వీళ్లంతా ఖాకీ లాగులు తొడుక్కున్న 21వ శతాబ్దపు కౌరవులు, భారత్ జోడో యాత్రలో నిప్పులు చెరిగిన రాహుల్

Haryana, Jan 10: హర్యానాలో భారత్ జోడో యాత్రలో(Bharat Jodo Yatra) రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్(RSS) పై కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షుడు, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ నిప్పులు చెరిగారు. 21 వ శతాబ్దంలో కౌరవులు ఖాకీ లాగులు (wear Khakhi half-pant) తొడుక్కుని, చేతిలో లాఠీతో తిరుగుతున్నారని ఆరోపించారు.

శాఖల పేరుతో వాళ్లు సమావేశాలు నిర్వహిస్తుంటారని, దేశంలోని ఇద్దరు ముగ్గురు బిలియనీర్లు ఈ కౌరవులకు (Kauravas) మద్దతుగా నిలబడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.భారతీయ విలువలకు సంఘ్‌ వ్యతిరేకమని ఆరోపించారు. సంఘ్‌ కార్యకర్తలు హర హర మహాదేవ్, జైశ్రీరామ్‌ అంటూ ఏనాడూ నినదించలేదని ఆక్షేపించారు.

సోమవారం సాయంత్రం జోడో యాత్ర హర్యానాలోని అంబాలా జిల్లాలోకి ప్రవేశించింది.ఈ సందర్భంగా రాహుల్ మాట్లాడుతూ.. పాండవుల పాలన ప్రజారంజకంగా ఉండేదని, ఈ నేలపై ద్వేషాన్ని వ్యాపింపజేసే పనులను పాండవులు అసహ్యించుకున్నారని వివరించారు. నోట్ల రద్దు, తప్పుడు జీఎస్టీ వంటి పనులు వాళ్లు ఎన్నడూ చేయలేదని అన్నారు. ఇలాంటి తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల సామాన్య జనం ఇబ్బందులు పడతారని తెలుసు కాబట్టే పాండవులు ఈ నిర్ణయాలు తీసుకోలేదని రాహుల్ చెప్పారు. కానీ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాత్రం రైతులకు నష్టం చేస్తాయని తెలిసీ వ్యవసాయ చట్టాలపై సంతకాలు చేశారని అన్నారు.

