Animation Video on Bharat Jodo Yatra: భారత్ జోడో యాత్రపై బీజేపీ సెటైర్ యానిమేషన్ వీడియో, మండిపడిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, 25 పైసల ఫొటోను షేర్ చేసి విమర్శలు గుప్పించిన సుప్రియ ష్రినటే

రాహుల్ గాంధీ నిర్వహిస్తున్న ‘భారత్ జోడో’ యాత్రపై బీజేపీ రూపొందించిన యానిమేషన్ వీడియో ఇరు పార్టీల మధ్య అగ్గిరాజేసింది. భారత్ జోడో యాత్రకు బదులుగా తొలుత నేతలను ఏకతాటిపై నడిపించాలని అర్థం వచ్చేలా బీజేపీ ఈ యానిమేషన్ వీడియోను రూపొందించింది. దీనికి కాంగ్రెస్ కూడా తీవ్రంగానే స్పందించింది. బీజేపీవి చౌకబారు ట్రోలింగులని దుయ్యబడుతూ భారత్ జోడో యాత్రకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ రూపొందించిన ఈ యానిమేషన్ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకునేందుకు ఓటు వేసిన కాంగ్రెస్‌ తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ, పార్టీ అధినేత్రి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా

ఈ వీడియోపై కాంగ్రెస్ నేత సుప్రియ ష్రినటే తీవ్రంగా స్పందించారు. భారత్ జోడో యాత్ర విజయవంతం కావడం చూసి బీజేపీ భయపడుతోందని అన్నారు. బీజేపీ చౌకబారు రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని విరుచుకుపడుతూ పావలా(25 పైసల) ఫొటోను షేర్ చేశారు. నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం సమస్యలకు పరిష్కారానికి ఈ స్థాయిలో కృషి చేసి ఉంటే బాగుండేదని చురకలు అంటించారు.

Here's Video

BJP’s latest formula to counter the success of the #BharatJodoYatra

Frustration + Desperation = Animation

To call the video they have put out pathetic is an understatement!

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 16, 2022