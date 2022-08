New Delhi, August 24: కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం గాంధీయేతర కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తిని పార్టీ అధ్యపీఠంపై (Congress President's Post)కూర్చోబెట్టేందుకు పావులు కదుపుతోంది. అన్నీ కుదిరితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వీర విధేయుడిగా ఉన్న రాజస్థాన్‌ ముఖ్యమంత్రి అశోక్‌ గెహ్లాట్‌కు (Rajasthan CM Ashok Gehlot) అధ్యక్ష పదవి కట్టబెట్టనున్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మేరకు తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ కీలక నిర్ణయం (Sonia Gandi's choice to 'lead' Congress) తీసుకున్నట్లు సమాచారం. మెడికల్ చెకప్ మరియు చికిత్స కోసం విదేశాలకు వెళ్లే ముందు బాధ్యతలు స్వీకరించాలని సోనియా గాంధీ అభ్యర్థించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు సూచించాయి.అయితే గెహ్లాట్ శిబిరం ఈ పరిణామాన్ని ధృవీకరించలేదు

పార్టీ సమావేశంలో అశోక్‌ గెహ్లాట్‌ మాత్రం రాహుల్‌ గాంధే అధ్యక్ష బాధ్యతలు స్వీకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కాగా వచ్చే సెప్టెంబర్‌ 21 నాటికి పార్టీ కొత్త అధ్యక్షుడి నియామకం జరుగనున్నది. సోనియా మంగళవారం రాజస్థాన్‌ సీఎం గెహ్లాట్‌ను ఆయన నివాసంలో కలిసినట్లు జాతీయ మీడియా తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టాలని గెహ్లాట్‌ను కోరినట్లు తెలుస్తున్నది. అనారోగ్య కారణాలతో పార్టీ బాధ్యతలు నిర్వహించలేనని సోనియా గాంధీ గెహ్లాట్‌తో చెప్పినట్లు సమాచారం.

