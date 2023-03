Nalin Kateel: పిల్లలు పుట్టరని తెలిసే రాహుల్ గాంధీ పెళ్లి చేసుకోలేదు.. బీజేపీ ఎంపీ కటీల్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. కరోనా వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే పిల్లలు పుట్టరని రాహుల్, సిద్ధరామయ్య ప్రచారం చేశారని మండిపాటు

Newdelhi, March 7: కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రాహుల్ గాంధీ (Rahul Gandhi)పై బీజేపీ ఎంపీ (BJP MP), ఆ పార్టీ కర్ణాటక చీఫ్ నళిన్ కుమార్ కటీల్ (Nalin Kumar) వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. వ్యక్తిగతంగా దాడి చేశారు. ఒకానొక స్థాయిలో పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదు కాబట్టే రాహుల్ గాంధీ వివాహం చేసుకోలేదని తీవ్రస్థాయిలో వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Karnataka BJP Chief Naveen Kateel makes a disgusting personal remark on Rahul Gandhi; he calls him 'impotent'.

Shame on the BJP for making such a disgraceful remark: @ArshadRizwan pic.twitter.com/8dvAAtOWwt

— TIMES NOW (@TimesNow) March 6, 2023