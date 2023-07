Naveen Patnaik Record: ఒడిషా ముఖ్యమంత్రి నవీన్‌ పట్నాయక్‌ కొత్త రికార్డు.. ఎక్కువ కాలం సీఎంగా కొనసాగిన రెండో వ్యక్తి.. జ్యోతిబసు రికార్డు బద్దలు

Newdelhi, July 23: ఒడిషా ముఖ్యమంత్రి నవీన్‌ పట్నాయక్‌ అరుదైన రికార్డు సాధించారు. ఇప్పటివరకూ ఎక్కువ కాలం పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగిన జ్యోతిబసు రికార్డును బద్దలు కొట్టి రెండోస్థానంలో నిలిచారు. సిక్కిం మాజీ ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కుమార్‌ చామ్లింగ్‌ మొదటి స్థానంలోనే కొనసాగుతున్నారు. సుదీర్ఘ కాలం కొనసాగిన రెండో ముఖ్యమంత్రిగా పశ్చిమబెంగాల్‌ సీఎం జ్యోతి బసు పేరిట ఉన్న రికార్డును ఒడిశా సీఎం నవీన్‌ పట్నాయక్‌ తిరగరాశారు. దేశంలోనే సుదీర్ఘ కాలంపాటు, 24 ఏళ్లకు పైగా అధికారంలో కొనసాగిన సిక్కిం మాజీ ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కుమార్‌ చామ్లింగ్‌ మొదటి స్థానంలోనే కొనసాగుతున్నారు. ఆయన తర్వాత కమ్యూనిస్టు యోధుడు జ్యోతి బసు 1977 జూన్‌ 21 నుంచి 2000 నవంబర్‌ 5వ తేదీ వరకు 23 ఏళ్ల 137 రోజులు సీఎంగా కొనసాగారు.

Odisha CM Naveen Patnaik equals former West Bengal CM Jyoti Basu’s record of second longest-serving CM of India.

But Naveenbabu has set a benchmark for good administration and has elevated his state to new heights.

While Jyoti Basu has singlehandedly destroyed a prosperous state pic.twitter.com/NYkkwwBoge

— Tathagata Roy (@tathagata2) July 22, 2023