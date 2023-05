Srinagar, May 22: జమ్ముకశ్మీర్ (Jammu Kashmir) లోని శ్రీనగర్‌లో (Srinagar) జీ20 (G20) టూరిజం వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశాలు నేడు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సమావేశాలకు పోలీసులు (Police) పటిష్ఠ భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు. సమావేశం జరగనున్న షేర్-ఏ-కశ్మీర్‌ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌కు వెళ్లే మార్గాలతో పాటూ నగరం మొత్తం పోలీసుల పహారాలోకి వెళ్లిపోయింది. 2019 ఆగస్టులో జమ్మూకశ్మీర్‌కు ప్రత్యేక హోదా తొలగించిన తరువాత అక్కడ జరుగుతున్న తొలి అంతర్జాతీయ సమావేశం ఇదే కావడంతో పోలీసులు, ఇతర అధికార యంత్రాంగం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది.

Tight security deployments made in #JammuAndKashmir in the wake of G20 working group meeting at Srinagar.

This is the first international meet of this stature in #Kashmir in decades. #G20Kashmir #G20inSrinagar@SaahilSuhail reports pic.twitter.com/GtoJjtv3yV

