New Parliament Building Inauguration Live Updates: భారత ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణంలో మొదలైన సరికొత్త అధ్యాయం.. అట్టహాసంగా పార్లమెంట్ నూతన భవనం ప్రారంభోత్సవం.. వీడియో ఇదిగో..

Newdelhi, May 28: భారత ప్రజాస్వామ్య (Indian Democracy) ప్రయాణంలో సరికొత్త అధ్యాయం (New Chapter) ప్రారంభమైంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (Prime Minister Narendra Modi) నూతన పార్లమెంటు భవనాన్ని ప్రారంభించారు (New Parliament Building Inauguration). నేడు ఉదయం 7.15 గంటలకు ఈ కార్యక్రమం అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. కాగా ఈ కార్యక్రమంలో 18 ఎన్డీయే పార్టీలు, వైసీపీ, టీడీపీ సహా 5 నాన్ ఎన్డీఏ పార్టీలు హాజరవుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ సహా 20 ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఈ కార్యక్రమాన్ని బహిష్కరించాయి. పూర్తి వీడియో కోసం చూడండి.

ప్రారంభోత్సవ షెడ్యూల్ ఇదీ

ఉదయం 7.15: పార్లమెంటు ప్రధాన ద్వారం నుంచి మోదీ ప్రవేశం

7.30 నుంచి 8.30: వివిధ పూజా కార్యక్రమాలు, అనంతరం లోక్‌సభ ప్రవేశం

మధ్యాహ్నం 12.00: పార్లమెంటు భవన ప్రారంభ వేడుక

12.10: రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ స్వాగతోపన్యాసం, ఆ తరువాత రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతుల ప్రసంగాలను ఆయన చదివి వినిపిస్తారు.

12.43: లోక్‌సభ స్పీకర్ ప్రసంగం,

1.05: ప్రధాని చేతుల మీదుగా ప్రత్యేక నాణెం, తపాలా బిళ్ల ఆవిష్కరణ

1.10: ప్రధాని ప్రసంగం]

