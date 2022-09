Morning Sex Benefits: ఉదయాన్నే సెక్స్ చేయడం వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు తెలిస్తే షాకవ్వాల్సిందే,మీ జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుందని చెబుతున్న వైద్య నిపుణులు

Morning sex is beneficial. (Photo Credit: File Photo)

దంపతుల మధ్య ఉదయాన్నే శృంగారం వల్ల ఆరోగ్యం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాంపత్య జీవితం బోరింగ్ మారింది అనుకునేవారు.. ఈ ఉదయం పూట శృంగారంలో పాల్గొంటే (Morning Sex Is the Best Sex) జీవితం ఆనందమయం అవుతుందని వారు చెబుతున్నారు.

దంపతులు ఉదయం ఉదయం సెక్స్ చేసినప్పుడు, మీరిద్దరి మధ్య బంధం మరింత బలపడుతుందట. ఉదయాన్నే సెక్స్‌లో పాల్గొనడానికి సమయాన్ని వెచ్చించడం అంటే మీరు బిజీ వర్క్ షెడ్యూల్‌ల కంటే మీ సంబంధానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని అర్థం. ఇది మీరిద్దరూ వివాహం కోసం చేస్తున్న కృషిని తెలియజేస్తుంది.ఇక మీరు ఉదయం సెక్స్ చేసినప్పుడు, మీరు రిఫ్రెష్‌గా ఉంటారు. మీ హార్మోన్లు మిమ్మల్ని సంతోషంగా ఉంచుతాయి.

మీరు చాలా ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు మంచి అనుభూతిని కలిగించే హార్మోన్ ఆక్సిటోసిన్.. ఉదయం పూట కలయిక లో పాల్గొన్నప్పుడు కూడా విడుదలౌతుంది.వ్యాయామంతో ఆనందాన్ని కలపడం కంటే ఉత్తమమైనది ఏదైనా ఉంది అంటే.. అది సెక్స్ మాత్రమే. సెక్స్ అనేది కేలరీలను బర్న్ చేయడానికి చాలా ప్రభావవంతమైన మార్గం. మీ శరీరంలోని కేలరీలు బర్న్ చేయడంతో పాటు.. మీ జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మీకు ఆనందాన్ని కూడా ఇస్తుంది.

మీరు శృంగారం చేసినప్పుడు, దాని తీవ్రత మీ బుగ్గలపై బ్లష్ ఇస్తుంది. మీ ముఖం మీద చెమట, ఎర్రటి బ్లష్ ముఖం అందాన్ని పెంచుతుంది. శరీరంలో పెరిగిన రక్త ప్రసరణ మీకు అక్షరాలా గ్లో ఇస్తుంది. అందాన్ని పెంచుకోవడానికి ఇది కూడా చక్కటి మార్గం.ఎలాంటి అనారోగ్యకరమైన అనుభూతిని పొందకుండా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి సెక్స్ ఒక సమర్థవంతమైన, ఆరోగ్యకరమైన మార్గం.అయితే.. మార్నింగ్ సెక్స్ విషయంలో మిమ్మల్ని మీరు సెట్ చేసుకోండి. మీరిద్దరూ ఒకరికొకరు ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన మసాజ్ చేసుకోవడం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు ఉద్రేకానికి గురిచేయడం ప్రారంభించవచ్చు. ఉదయాన్ని సెక్స్ తో ప్రారంభిస్తే.. ఆ రోజంతా ఉత్సాహంగా గడిపే అవకాశం ఉంటుంది.