Viral Video: పెళ్లి ఊరేగింపులో డ్యాన్స్ చేస్తూనే కుప్పకూలిన 19 ఏళ్ల యువకుడు, రెప్పపాటులోనే గుండెపోటుతో కన్నుమూత, నిర్మల్ జిల్లాలో ఘటన, వీడియో ఇదుగోండి!

Nirmal, FEB 26: అదో పెళ్లి వేడుక. అంతా ఆనందంగా ఉన్నారు. వధువు, వరుడు, వారి కుటుంబసభ్యులు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. పెళ్లి వేడుక కావడంతో పాటలకు డ్యాన్స్ (Dancing At Wedding) చేస్తున్నారు. ఓ యువకుడు కూడా రవితేజ పాటకు డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు. ఎంతో ఉత్సాహంగా స్టెప్పులు వేస్తున్నాడు. పాటకు అనుగుణంగా హావభావాలతో డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు. ఇంతలో ఊహించని ఘటన చోటు చేసుకుంది. డ్యాన్స్ చేస్తున్న యువకుడు సడెన్ గా కుప్పకూలిపోయాడు (Collapses). ఆ వెంటనే చనిపోయాడు. ఈ షాకింగ్ ఘటన నిర్మల్ జిల్లాలో (Nirmal District) చోటు చేసుకుంది. నిర్మల్ జిల్లా కుభీర్ మండలంలోని పార్డి(కె) గ్రామంలో పెళ్లి రిసెప్షన్ వేడుకలో డ్యాన్స్ చేస్తూ 19 ఏళ్ల యువకుడు కుప్పకూలి చనిపోయాడు. పార్డి గ్రామానికి చెందిన కిష్టయ్య కొడుకు పెళ్లి శుక్రవారం భైంసా మండలంలోని కామోల్ గ్రామంలో జరిగింది. శనివారం రాత్రి పార్డిలో రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు.

19-Year-Old youth Dancing At Wedding Collapses, Dies. The tragic incident took place in Nirmal District of Telangana where Mutyam who had come from Maharashtra suffered a heartattack while dancing.

