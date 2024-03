Air Blower into Rectum: తమాషాగా పురీషనాళంలో ఎయిర్‌ బ్లోయర్ దూర్చిన స్నేహితుడు.. పేగులు ఉబ్బి యువకుడి మృతి.. బెంగళూరులో ఘటన

Bengaluru, Mar 29: తమాషా కోసం ఎయిర్ బ్లోయర్‌ (Air Blower) తో ఆడిన ఆటలు చివరకు విషాదాంతమైంది. ఈ ఘటనలో ఓ యువకుడు ప్రాణాలే విడిచాడు. ఈ ఘటన బెంగళూరులో (Bengaluru) తాజాగా వెలుగు చూసింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నగరంలోని సంపెగహళ్లి ప్రాంతానికి చెందిన యోగేశ్ (24), మార్చి 25న స్థానిక వాషింగ్ సెంటర్‌ (Washing Centre) లో పని చేస్తున్న తన స్నేహితుడు మురళి వద్దకు వెళ్లాడు. సర్వీసింగ్ కోసం తన బైక్‌ ను అతడికి ఇచ్చాడు. ఆ తరువాత.. బండిపై నీటిని తొలగించే హాట్ ఎయిర్ బ్లోయర్‌తో ఇద్దరూ ఆటలు ప్రారంభించారు. తొలుత మురళి ఎయిర్ బ్లోయర్‌ తో యోగేశ్ ముఖంపై గాలి కొట్టాడు.

Kadiam Kavya Big Shock to BRS: లోక్ సభ ఎన్నికల వేళ బీఆర్ఎస్‌ కు బిగ్ షాక్.. వరంగల్ లోక్‌ సభ పోటీ నుంచి వైదొలగిన కడియం కావ్య.. కేసీఆర్ కు సుదీర్ఘమైన లేఖ.. తండ్రి కడియం శ్రీహరితో కలిసి హస్తం గూటికి చేరే ఛాన్స్

According to the police, 24-year-old Yogish died after his friend Murali (25) pumped hot air into his rectum as part of a prank

I have no words. I mean what kind of perversion makes this act seem like a prank?https://t.co/ZlsXTHQNPX

— Achyutha (@achyutha) March 28, 2024