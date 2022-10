Bihar Shocker: యువకుడి గూద ద్వారంలో ఇరుక్కుపోయిన 14 సెంటీమీటర్ల స్టీల్ గ్లాస్, కడుపునొప్పి అని డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లగా, ఎక్స్ రే చూసి డాక్టర్లు షాక్

కడుపు నొప్పి చాలా సాధారణ సమస్య. చాలా సార్లు, తప్పుడు ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల, కడుపు నొప్పి వస్తుంది. కొందరు కడుపునొప్పికి మందు వేసుకుంటారు లేదా ఎక్కువ సమస్య వస్తే మరికొందరు డాక్టర్ దగ్గరకు వెళతారు. ఇటీవల ఓ యువకుడు కడుపునొప్పి రావడంతో వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లగా, అతడి రిపోర్టును చూసి డాక్టర్లు ఆశ్చర్యపోయిన ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. వైద్యులు పరీక్షించి చూడగా కడుపులో స్టీల్‌ గ్లాస్‌ ఇరుక్కుపోయిందని తేలింది.

పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే ఈ కేసు బీహార్‌లోని బెట్టియాకు చెందినది. 22 ఏళ్ల యువకుడికి కొద్ది రోజుల క్రితం విపరీతమైన కడుపునొప్పి వచ్చి మలద్వారం నుంచి రక్తం రావడం మొదలైంది. విషయం తీవ్రతను చూసి వెంటనే పాట్నా మెడికల్ కాలేజీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు అతన్ని పరీక్షించగా, అతని కడుపులో 14 సెంటీమీటర్ల (5.5 అంగుళాలు) పొడవైన స్టీలు గ్లాసు ఇరుక్కుపోయిందని నివేదిక వెల్లడించింది. దాని కారణంగా అతని మలద్వారం నుండి రక్తం రావడం ప్రారంభమైంది.

The young man had glass in his stomach… the operation lasted for two and a half hours: team of 11 doctors took out in PMCH; Said – saw such a case for the first time https://t.co/y53gasITHG

— Granthshala India (@Granthshalaind) October 10, 2022