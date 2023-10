Giant Music System Falls: డ్యాన్స్‌ చేస్తున్న గుంపుపై పడిన భారీ మ్యూజిక్‌ సిస్టమ్‌.. పలువురికి గాయాలు (వీడియో వైరల్)

Newdelhi, Oct 31: డ్యాన్స్‌ (Dance) చేస్తున్న గుంపుపై భారీ మ్యూజిక్‌ సిస్టమ్ పడింది. (Giant Music System Falls) ఈ నేపథ్యంలో పలువురు యువకులు గాయపడ్డారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో (Social Media) వైరల్‌ (Viral) అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌ (Uttarpradesh) లోని అజంగఢ్‌ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఫూల్‌ పూర్‌ లో దసరా అనంతరం దుర్గామాత విగ్రహం నిమజ్జనం కోసం ఊరేగింపు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఒక వాహనంపై భారీ డీజే మ్యూజిక్‌ సిస్టమ్‌ ఏర్పాటు చేశారు. దాని ముందు కొందరు యువకులు డ్యాన్స్‌ చేశారు.

A DJ fell on people dancing in front of it in Uttar Pradesh's #Azamgarh, injuring four people. #Viralvideo pic.twitter.com/AxBmKaqARG

— Yauvani (@yauvani_1) October 30, 2023