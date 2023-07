Shocking Incident at IKEA: స్నాక్స్ తింటుండగా పైనుంచి టేబుల్ పై పడిన చచ్చిన ఎలుక.. ప్రఖ్యాత ఐకియా స్టోర్‌ లో ఘటన.. న్యూస్ వైరల్ కావడంతో క్షమాపణలు చెప్పిన ఫర్నిచర్ సంస్థ

Bengaluru, July 18: కర్ణాటక (Karnataka) రాజధాని బెంగళూరు (Bengaluru)లోని ప్రఖ్యాత ఐకియా స్టోర్‌ (IKEA Store) లో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. స్టోర్‌ లో భోజనం చేయాలనుకున్న శరణ్య అనే మహిళకు భయంకరమైన అనుభవం ఎదురైంది. స్టోర్‌ లోని ఫుడ్‌కోర్టులో భోజనం చేస్తుండగా ఆమె టేబుల్‌ పై పైకప్పు మీద నుంచి చచ్చిన ఎలుక పడింది. దీంతో ఒక్కసారిగా భయపడిపోయిన ఆమె వెంటనే తేరుకొని తాను తింటున్న స్నాక్స్ పక్కనే పడివున్న చచ్చిన ఎలుక ఫొటోను తీసి ట్విట్టర్‌ లో షేర్ చేశారు. ‘నా ఫుడ్ టేబుల్‌ పై ఏం పడిందో ఊహించండి’ అని దానికి క్యాప్షన్ తగిలించారు.

