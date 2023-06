Newyork, June 2: అమెరికా అధ్యక్షుడు (America President) జో బైడెన్ (Joe Biden) కాళ్లు తట్టుకుని తూలి కిందపడ్డారు. కొలరాడోలోని ఎయిర్‌ఫోర్స్ అకాడమీలో (Colorado US Air Force Academy) గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుక సందర్భంగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది (Security Force) ఆయనను పైకి లేపారు. ఆ వెంటనే ఆయన ఎలాంటి సాయమూ లేకుండానే తన సీటు వద్దకు వెళ్లి కూర్చున్నారు. ఈ ఘటనలో ఆయనకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని వైట్‌హౌస్ ప్రకటించింది. అధ్యక్షుడు కింద పడిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

WATCH: President Biden falls hard after tripping over a black sandbag on stage at the US Air Force Academy commencement. @WTRF7News #Biden #POTUS https://t.co/Zi7nGGcsj6 pic.twitter.com/MzujGBFaqi

— John Lynch (@JohnArdenLynch) June 1, 2023