Hangout Thief: కదులుతున్న రైలులో చోరీకి యత్నం.. దొంగకు చుక్కలు చూయించిన ప్రయాణికుడు.. ఏం చేశాడంటే?

Patna, September 16: కదులుతున్న రైల్లో (Train) నుంచి ఫోన్ (Mobile)​ దొంగతనానికి (Theft) యత్నించి దొరికిపోయాడు ఓ వ్యక్తి. బిహార్​లోని ఖగారియా స్టేషన్​వద్ద కదులుతున్న రైలు కిటికీలో (Window) నుంచి ఫోన్ కొట్టేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీనిని గమనించిన ప్రయాణికుడు దొంగ మరో చేయిని పట్టుకున్నాడు. 15 కిలోమీటర్ల దూరం పాటు రైలుకు వేలాడుతూనే ప్రయాణించాడు. తనను వదిలిపెట్టాలంటూ దొంగ ప్రాధేయపడినా పట్టించుకోకుండా తర్వాత స్టేషన్​ వచ్చేవరకు పట్టుకున్నారు. సాహెబ్​పుర్​ చేరుకున్న అనంతరం పోలీసులకు అప్పగించారు. దీనిని ఓ ప్రయాణికుడు వీడియో తీయగా.. సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. దొంగను సాహెబ్​పుర్​కు చెందిన పంకజ్​ సింగ్​గా గుర్తించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేశారు.

Bad day for this thief.

He was trying to snatch mobile but caught in the hands of The Family man 🤣😂 in Samastipur-Katihar Passenger Train

Later he was handed over to Police#Begusarai #Bihar #ViralVideo pic.twitter.com/myS1CY7tXK

