Delhi Horror: పట్టపగలు నడిరోడ్డు మీద యువతిపై కత్తితో దాడి చేసిన యువకుడు.. ఎందుకు పొడవాల్సివచ్చిందో చెప్పిన నిందితుడు.. ఢిల్లీలో ఘటన (వీడియో వైరల్)

Newdelhi, Mar 24: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో (Delhi) పట్టపగలు నడిరోడ్డు మీద దారుణం జరిగింది. వీధి వెంట నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న యువతిపై ఒక దుండగుడు అకస్మాత్తుగా కత్తితో దాడికి (Attack) పాల్పడ్డాడు. కత్తితో ఇష్టమొచ్చినట్టుగా పొడిచాడు. ఆ తర్వాత పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా స్థానికులు పట్టుకున్నారు. నిందితుడ్ని 22 ఏళ్ల అమన్‌ గా గుర్తించారు. స్థానికంగా నివసిస్తున్న అతడు పేయింగ్‌ గెస్ట్‌ వసతి గృహంలో కుక్‌గా పని చేస్తున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.

#WATCH | Delhi: A 22-year-old man Aman has been arrested for attacking a girl in the Mukherjee Nagar area with a knife in broad daylight. The incident occurred on 22 March.

The passers-by intervened and tried to stop and catch the accused. The girl did not suffer grievous… pic.twitter.com/y5M4U4girT

— ANI (@ANI) March 24, 2024