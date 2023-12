Corona Cases: కరోనా డేంజర్‌ బెల్స్‌.. దేశంలో ఒక్క రోజే 614 కేసులు.. ముగ్గురి మృతి.. జేఎన్‌.1 రకం 21 కేసులు నమోదు

Newdelhi, Dec 21: కరోనా (Corona) మళ్లీ డేంజర్‌ బెల్స్‌ మోగిస్తున్నది. గత 24 గంటల్లో దేశంలో రికార్డు స్థాయిలో 614 కొత్త కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ ఏడాది మే 21 తర్వాత ఇంత అధిక స్థాయిలో కరోనా కేసులు నమోదు కావడం ఇదే ప్రథమం. దీంతో దేశంలో క్రియాశీల కేసుల సంఖ్య 2,311కు చేరినట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ బుధవారం పేర్కొంది. కొవిడ్‌-19 ఉప రకం జేఎన్‌.1కు (JN.1) సంబంధించి మూడు రాష్ర్టాల్లో 21 కేసులు నమోదయ్యాయి. గత 24 గంటల వ్యవధిలో కరోనా కారణంగా కేరళలో (Kerala) మూడు మరణాలు నమోదయ్యాయి.

Dalit Bandhu: దళితబంధుకు బ్రేకులు? ప్రభుత్వానికి ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖ లేఖ.. విధానపరమైన స్పష్టత వచ్చే వరకూ పథకాన్ని నిలిపివేసిన ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖ

Union Minister of Health and Family Welfare, Dr Mansukh Mandaviya, on Wednesday, said that mock drills will be done once every three monthshttps://t.co/nJlXjqJ5sh

— Business Today (@business_today) December 20, 2023