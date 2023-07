Newdelhi, July 28: ఇన్‌ స్టాలో (Insta) రీల్స్ (Reels) పెట్టి సోషల్ మీడియాలో (Social Media) పాప్యులర్ కావాలనుకున్న భార్యభర్తలు దారుణానికి తెగబడ్డారు. వీడియోలు (Video) రికార్డు చేసేందుకు ఐఫోన్ కొనాలనుకున్న వారు ఏకంగా కన్నబిడ్డనే అమ్మేశారు. పశ్చిమబెంగాల్‌లో ఈ దారుణం వెలుగు చూసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లా పానిహతిలోని గాంధీనగర్‌కు చెందిన జయదేవ్, సాథీ దంపతులకు ఏడేళ్ల కుమార్తె, 8 నెలల కుమారుడు ఉన్నారు. ఇటీవల కాలంలో వారు వివిధ ప్రాంతాలకు వెళుతూ ఇన్‌ స్టాలో రీల్స్ చేస్తున్నారు.

UP Horror: నిద్రిస్తుండగా భర్తను మంచానికి కట్టేసి గొడ్డలితో నరికి చంపిన భార్య.. ఐదు ముక్కలుగా చేసి కాలువలో విసిరేసిన వైనం.. శరీర భాగాల కోసం కాల్వలో గాలిస్తున్న పోలీసులు

The couple, who was struggling to make ends meet, suddenly laid hands on the costly smartphone and visited several parts of West Bengal to shoot #reels.

Inquisitive neighbours approached the couple and demanded to know where the baby was. The couple later confessed to selling… pic.twitter.com/fYpSyv11va

— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) July 27, 2023