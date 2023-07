Jaipur Express Train Tragedy: జైపూర్ ఎక్స్‌ ప్రెస్‌ రైలులో కాల్పులు.. ఆర్పీఎఫ్ ఏఎస్ఐ సహా నలుగురు మృతి.. వీడియో వైరల్

Mumbai, July 31: మహారాష్ట్రలోని పాల్ఘర్ రైల్వే స్టేషన్ (Palghar Railway Station) సమీపంలో జైపూర్ – ముంబై ఎక్స్‌ ప్రెస్ (Jaipur-Mumbai Express) రైలులో కాల్పుల ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ కాల్పుల్లో నలుగురు మరణించారు. వారిలో ఒక ఆర్పీఎఫ్ ఏఎస్ఐ (RPF ASI), ముగ్గురు ప్రయాణీకులు ఉన్నారు. నేటి తెల్లవారు జామున 5గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. జైపూర్ ఎక్స్‌ ప్రెస్ రైలు (Jaipur Express Train) జైపూర్ నుంచి ముంబై వెళ్తున్న క్రమంలో కాల్పులు జరిగినట్లు తెలిసింది. అయితే, ఈ కాల్పులు జరిపింది ఆర్పీఎఫ్ (రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్) కానిస్టేబుల్ చేతన్ సింగ్‌ (Chetan Singh) గా గుర్తించారు.

Railway Protection Force (RPF) jawan opens firing inside #Jaipur-#Mumbai train killing four people: Official. The jawan has been arrested and brought to #Borivali Police Station.#MUMBAI #PALGHAR #RPF pic.twitter.com/aR1C6Tw2u7

— mishikasingh (@mishika_singh) July 31, 2023