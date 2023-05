Newdelhi, May 6: వెరిఫైడ్ అకౌంట్లకు (Verified Accounts) ట్విట్టర్ (Twitter) ప్రత్యేక రంగుల్లో టిక్ మార్క్ (Tick Mark) ఇస్తున్నట్టుగా ఇకపై జీమెయిల్ (Gmail) కూడా తమ అకౌంట్లకూ బ్లూ టిక్ మార్క్ (Blue Tick Mark) కేటాయించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు గూగుల్ (Google) రంగంలోకి దిగింది. వెరిఫైడ్ ఈమెయిల్ అకౌంట్లకు ఈ టిక్ మార్కు ఇస్తామని తాజాగా వెల్లడించింది. ఈమెయిల్ పంపిన వారి పేరు పక్కనే ఈ మార్కు కనిపిస్తుందని పేర్కొంది. సంస్థ ప్రకటన ప్రకారం, గూగుల్ వర్క్‌ స్పేస్ కస్టమర్లు, లెగసీ జీ సూట్ బేసిక్, బిజినెస్ కస్టమర్లు, వ్యక్తిగతంగా వెరిఫైడ్ జీమెయిల్ అకౌంట్ కలిగిన వారకీ ఈ టిక్ మార్కును కేటాయిస్తారు.

Rains In AP: కొనసాగుతున్న ద్రోణి... ఏపీలో నేడు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు.. కొన్ని చోట్ల పిడుగులు పడే అవకాశం

#Gmail introduces #BlueTick to verify senders, keep phishing emails at bay.https://t.co/n2rZlREwhw

— Kloud Crunch (@CrunchKloud) May 5, 2023