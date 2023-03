Gold Particles Found In Bore Well: బోరు తవ్విస్తే, బురదతో పాటు పైకి వచ్చిన బంగారాన్ని పోలిన పొడి.. బోరులోంచి బంగారం వస్తోందంటూ ప్రచారం.. ఒడిశాలో ఘటన

Newdelhi, March 26: ఒడిశాలో (Odisha) చోటుచేసుకున్న ఓ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. బొలంగీర్ జిల్లా బహాలి గ్రామానికి చెందిన మహ్మద్ జావెద్ తన పొలంలో సాగునీటి కోసం బోరు (Bore Well) తవ్వించాడు. అయితే, ఆ బోరు నుంచి బురద నీటితో పాటు బంగారం (Gold) రంగులో ఉన్న పొడి (Powder) కూడా పైకి వచ్చింది. చూడ్డానికి అచ్చం అది బంగారంలోనే ఉంది. ఇంకేముంది.. ఈ విషయం ఆ నోటా.. ఈ నోటా ఊరంతా పాకిపోయింది.. బోరు వేస్తే బంగారం పడిందంటూ పెద్దయెత్తున ప్రచారం సాగింది.

Gold particles found in bore well water in Odisha!#Odisha https://t.co/fWKcLnx8b8

— OTV (@otvnews) March 24, 2023