Elon Musk: శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని ట్విట్టర్ కార్యాలయం సగం మేర ఖాళీ.. సగం మంది ఉద్యోగులు ఆఫీసుకు డుమ్మా.. తీవ్రంగా పరిగణించిన మస్క్.. ఆఫీసుకు రావాల్సిందేనని ఆదేశం.. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 2.30 గంటల సమయంలో ఉద్యోగులకు ఈమెయిల్

Newyork, March 26: ప్రముఖ మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్ ట్విట్టర్ ను చేజిక్కించుకున్న తర్వాత ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ఎలాన్ మస్క్ కార్పొరేట్ ప్రపంచం ఆశ్చర్యపోయేలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. కొత్త నిబంధనలతో ఉద్యోగుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తేలా చేస్తున్నారు. తాజాగా, ఆయన అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 2.30 గంటల సమయంలో ఉద్యోగులకు ఈమెయిల్ సందేశం పంపి మరోసారి కలకలం సృష్టించారు. ఆఫీసుకు వచ్చి పనిచేయాల్సిందేనన్నది ఆ మెయిల్ సారాంశం. ఆఫీసుకు వచ్చి పనిచేయడంపై ఆప్షన్లు ఉండవని ఉద్యోగులకు తేల్చి చెప్పారు.

Bandi Sanjay: టీఎస్ పీఎస్పీ ప్రశ్నాపత్రాల లీక్ కేసు... నేటి సిట్ విచారణకు బండి సంజయ్ దూరం.. ఆయనకు బదులు సిట్ ముందుకు రానున్న బీజేపీ లీగల్ టీమ్.. ఎందుకంటే??

"Office Is Not Optional": Elon Musk Emails Twitter Employees At 2:30 AM https://t.co/0Rra9IvdQW pic.twitter.com/rsqW3c4B2w

— NDTV News feed (@ndtvfeed) March 25, 2023