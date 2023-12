Fake Toll Plaza: గుజరాత్‌ లో జాతీయ రహదారిపై నకిలీ టోల్‌ ప్లాజా.. 75 కోట్లకు పైగా వసూలు

Newdelhi, Dec 8: దొంగలు (Thieves) తెలివిమీరి పోతున్నారు. అసలు టోల్ ప్లాజాకు (Toll Plaza) వెళ్ళకుండా నకిలీ టోల్ ప్లాజా (Fake Toll Plaza)ను ఏర్పాటు చేసిన దుండగులు ఏకంగా రూ. 75 కోట్లు కొట్టేశారు. ఎట్టకేలకు ఆ దొంగలను గుజరాత్‌ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. మోర్బి జిల్లాలో సుమారు ఏడాది నుంచి నిర్వహిస్తున్న ఈ నకిలీ టోల్‌ ప్లాజా ద్వారా నిందితులు 75 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు స్థానికంగా పలుకుబడి ఉన్న ఒక నేత కుమారుడు సహా ఐదుగురిని అరెస్ట్‌ చేశారు.

In Gujarat, after fake government offices, now a fake toll plaza https://t.co/sY5zFOpzmR

— ParanjoyGuhaThakurta (@paranjoygt) December 6, 2023