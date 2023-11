UP Horror: ఆగ్రాలో అరాచకం.. పట్టపగలే యువతిపై ఐదుగురు యువకుల సామూహిక అత్యాచారం.. 'నాకు మైనర్ కూతుళ్లు ఉన్నారు.. వదిలిపెట్టా'లని వేడుకున్నా ఆమెను నిందితులు వదిలిపెట్టలేదు.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో ఇదిగో!

Agra, Nov 13: ఉత్తరప్రదేశ్‌ (Uttarpradesh) లో ఘోరం జరిగింది. ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశమైన ఆగ్రా (Agra)లో అత్యంత దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఓ హోంస్టేలో పనిచేస్తున్న యువతిపై (Homestay Employee) ఐదుగురు యువకులు సామూహిక అత్యాచారానికి (Gang Rape) పాల్పడ్డారు. ఇందుకు సంబంధించి ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి నిందితులు ఐదుగురినీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. తనకు మైనర్ కూతుళ్లు ఉన్నారు.. వదిలిపెట్టాలని వేడుకున్నా ఆమెను నిందితులు వదిలిపెట్టలేదు.

"Pls save me, I have minor daughters.."

This horrifying incident took place in Agra, UP where a woman was gang-raped and beaten up in broad daylight.

Jitendra Rathore, two others & a woman are the culprits. Yogi govt has completely failed to ensure women's safety in UP. pic.twitter.com/iU0qtyhZYy

— Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) November 12, 2023