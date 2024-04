Pradeep Krishnan: తాత.. చిన్నప్పుడు మీరు నన్ను స్కూటర్ పై తిప్పారు.. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని విమానంలో తీసుకుపోతా.. నెటిజన్లను ఫిదా చేస్తున్న భావోద్వేగ వీడియో మీరూ చూడండి!!

Chennai, Apr 6: ‘తాత.. చిన్నప్పుడు మీరు నన్ను స్కూటర్ పై (Scooter) తిప్పారు.. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని విమానంలో తీసుకుపోతున్నా’ అంటూ ఓ మనుమడు చేసిన అనౌన్స్ మెంట్ యావత్ ఇంటర్నెట్ జనాల్ని భావోద్వేగాలకు గురిచేస్తున్నది. చెన్నై నుంచి కోయంబత్తూరు వెళ్లే విమానంలో ఇటీవల ఈ ఘటన జరిగింది. టేకాఫ్‌కు సిద్ధమైన విమానం కేబిన్‌ లోకి వచ్చిన పైలట్ (Pilot) ప్రదీప్ కృష్ణన్ (Pradeep Krishnan) చేసిన అనౌన్స్‌ మెంట్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిస్తే, తల్లిదండ్రులను భావోద్వేగానికి గురిచేసింది. ‘చెన్నై- కోయంబత్తూరు విమానంలో ఈ రోజు అమ్మ, తాత, బామ్మ నాతో కలిసి ప్రయాణిస్తుండడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా తాత ఈ రోజు మొదటిసారి నాతో కలిసి విమానంలో ప్రయాణిస్తున్నారు. గతంలో ఆయన నన్ను ఎన్నోసార్లు తన స్కూటర్‌పై తిప్పారు. బదులుగా ఇప్పుడు ఆయనను విమానంలో ఎక్కించుకున్నాను’ అని ప్రదీప్ పేర్కొన్నారు.

Notices to Dead Person: పది పరీక్ష పత్రాల మూల్యాంకానికి ఎందుకు రాలేదు? ఏడాది కిందట మరణించిన టీచర్‌ కు షోకాజ్‌ నోటీసులు.. అసలెక్కడ జరిగింది?

#IndiGo pilot flies grandfather for the first time: ‘I travelled on his TVS many times, now my turn to give him a ride'https://t.co/Fq40rjveWt

— Hindustan Times (@htTweets) April 5, 2024