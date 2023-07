Bengaluru: బెంగళూరులో అద్దెకు ఫ్లాట్.. నెలకు రూ. 2.5 లక్షల అద్దె.. సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ రూ. 25 లక్షలు.. నెట్టింట హాట్‌ టాపిక్‌ గా మారిన ఓ అద్దె ఫ్లాట్

Bengaluru, July 29: నాలుగు బెడ్ రూంలు ఉన్న ఓ ఫ్లాట్ అద్దె (Flat Rent) నెలకు ఏకంగా రూ. 2.5 లక్షలట. ఇదే ఎక్కువనుకుంటే..రూ.25 లక్షల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ (Security Deposit) కూడా చెల్లించాలట. బెంగళూరులో (Bengaluru) ఇంటి అద్దెలు ఇలాగ ఉన్నాయి. నో బ్రోకర్ యాప్‌ లో లిస్ట్ అయిన ఈ ఇంటి గురించి ఓ నెటిజన్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. 5,195 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం కలిగిన ఈ ఇల్లు హెచ్ఎస్ఆర్ లేఅవుట్‌ లో ఉందని ఆ నెటిజన్ పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ ఇంటి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అంశం ప్రస్తుతం నెట్టింట పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది.

They should add an option:

Apply for Kidney Donation.#Bangalore #HouseRent#Bengaluru #HSRLayout@peakbengaluru pic.twitter.com/KPyeKmkfyF

— Tejaswi Shrivastava (@trulytazz) July 27, 2023