Viral: కొంపలు ముంచిన కొడుకు కండోమ్ ఆర్డర్, కండోమ్ నేరుగా తల్లికి చేరడంతో ఖంగుతిన్న మదర్, ట్విటర్లో తతంగాన్ని పోస్ట్ చేసిన చెల్లి

Man Accidentally Orders Condoms to Home Address: ఓ యువకుడు ఆన్‌లైన్ వేదికగా ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో (Instamart) కండోమ్ ఆర్డర్ చేశాడు. కానీ, ఆ ఆర్డర్ డెలివరీ తాలూకు అడ్రస్ మార్చడం మరిచిపోయాడు. తాను ఉంటున్న ప్రస్తుత అడ్రస్‌కు బదులుగా తన సొంతింటి అడ్రస్‌ ఇచ్చాడు. దాంతో డెలివరీ బాయ్.. అతడు ఇచ్చిన ఆ ఇంటి అడ్రస్‌కు డెలివరీ చేసి వెళ్లిపోయాడు. ఆ డెలివరీ కాస్తా యువకుడి తల్లి తీసుకుంది.

ఈ కండోమ్ వాడే వారికి షాకింగ్ న్యూస్, మీ పురుషాంగం నల్లగా మారి, కుళ్లిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్న వైద్యులు, లక్నోలో ఓ వ్యక్తికి చేదు అనుభవం

ఆ యువకుడి తల్లి తన కొడుకు ఎదో సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశాడనుకుందో ఏమో ఆతృతగా పార్సిల్ తెరిచింది. లోపల కండోమ్స్ చూసి పాపం ఆ తల్లి షాక్ కు గురైంది. ఈ సంఘటనను ఆ యువకుడి సోదరి ఎలెనా ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేసి.. అన్నయ్య పాపం అడ్రస్ మార్చడం మర్చిపోయినట్టున్నాడు.. అమ్మ ఈ పార్సిల్ రిసీవ్ చేసుకుందని రాసి కండోమ్స్ ఫోటోను షేర్ చేసింది..

Here's Tweets

Looks like my brother forgot to change the address because my mom just received his instamart order💀💀 pic.twitter.com/BmZbLyEAtr

— elena (@elena4yo) July 4, 2023