World’s Shortest Doctor: మూడు అడుగుల పొడవు ఉన్న ఇతను ప్రపంచంలోనే అతి పొట్టి డాక్టర్.. వైద్యుడు కావాలన్న ఆయన కల అంత సులువుగా సాకారం కాలేదు. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురయ్యాయంటే?

Gandhinagar, Mar 8: గుజరాత్ ​కు (Gujarat) చెందిన గణేశ్ బరైయా (Ganesh Baraiya) వయసు 23 ఏళ్లు. అరుదైన వ్యాధి కారణంగా ఆయన ఎత్తు 3 అడుగులుగా, బరువు 18 కిలోలు మాత్రమే పెరిగాడు. అయినప్పటికీ డాక్టర్ కావాలన్న తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు. 2018లో ఎంబీబీఎస్ ప్రవేశ పరీక్ష నీట్ లో 233 మార్కులు సాధించారు. అయితే ఎత్తును కారణంగా చూపించి.. మెడికల్ కోర్సులో ప్రవేశానికి గణేశ్ బరైయాకు మెడికల్ కౌన్సిల్ అనుమతి ఇవ్వలేదు. దీంతో హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. అక్కడా చుక్కెదురైంది.

Defying the odds: Meet Ganesh Baraiya, Bharat’s shortest doctor who fought for his dreams via @janamtvenglish https://t.co/RCiQYEFHUc #GaneshBaraiya #ShortestDoctor #Bharat #MBBS

— Janam English (@janamenglish) March 7, 2024